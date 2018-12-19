Dolara inat halka ucuz ekmek

BUGÜN NELER OLDU

TuşbaBelediyesinin mevcut piyasanın çok altında bir fiyat ile Halk Ekmek satışı bölge halkından büyük ilgi ve takdir görüyor. Sabahın erken saatlerinde Halk Ekmek Satış Büfeleri'nin bulunduğu mahalleleri tek tek gezerek vatandaşların dilek, temenni ve önerilerini alan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; sağlıklı, kaliteli ve en uygun ücretle halkın temel gıda kaynağı olan ekmek ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlattı. Her vakit vatandaşa en iyi hizmeti tam vaktinde sunmanın gayreti ve azmi içinde olduklarını da dile getiren Başkan Özgökçe, modern tesislerde el değmeden ve yüksek kalitede üretilen katkısız ekmeği vatandaşa sunmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını kaydetti.