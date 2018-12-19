Esnaf farsça öğreniyor

BUGÜN NELER OLDU

TuşbaBelediyesi, kenti tercih eden İranlı turist sayısının her geçen gün artması ve esnafın talebi üzerine Farsça dil kursu açtı. Van'ı tercih eden İranlı turist sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince açılan Farsça dil kursu eğitimleri devam ediyor. Kursa katılan kent esnafı, İranlı turistlerle daha iyi iletişim kurup, müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyor. Yaklaşık iki aydır Farsça dil kursu eğitimi alan kursiyerleri ziyaret eden Tuşba Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, belediye olarak bugüne kadar İngilizce, Arapça, Kürtçe, Osmanlıca ve işaret dili kursu açtıklarını belirtti. Esnafın talepleri doğrultusunda Farsça dil kursu da açtıklarını ifade eden Başkan Özgökçe, "Bugünkü kursumuz daha çok turizme yöneliktir. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 ayda 500 bin İranlı turistin kenti ziyaretiyle birlikte esnafımızın talebi oldu. Bizler de Cumhuriyet ve Maraş caddeleriyle birlikte Van AVM'de bulunan esnafın talepleri doğrultusunda kurs açtık" dedi.