Fırsatçılara ve stokçulara sıkı takip

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TuşbaBelediyesi, kurlardaki spekülatif hareketleri fırsat bilerek zam ve stokçuluk yapanlara yönelik denetimlerini artırdı. Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, tüketiciye sunulan mal veya hizmetlerin fiyatında haksız artış yapanların hiçbir şekilde af edilmemesi gerektiğini belirterek, "Döviz kurundaki artışı gerekçe göstererek ürünlere zam yapanlar, 'Aldatıcı' muamelesi görecekler" dedi. Zam spekülatörlerini ve stokçuları uyaran Başkan Özgökçe, son dönemde dayanışma ruhunun dışında finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiğine dikkat çekti.