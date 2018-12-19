Geleceğin yetenekleri bu atölyede keşfediliyor

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ÇatakBelediyesi tarafından projelendirilen ve açılışı yapılan sanat atölyeleri yoğun ilgi görüyor. Projenin amacı atölyelerde gençlere ve çocuklara yönelik eğitimler verilerek yetenekliler keşfedilecek. Çatak'ta özelikle sanata ilgisi olan gençlerin ve çocukların yetiştirilmesi için önemli bir adım atıldı. Belediye tarafından yapılan sanat atölyeleri sanatın her dalına ilgisi olan çocuklar ve gençler erken yaşta yoğun bir eğitime alınarak geleceğin sanatçıları yetiştirilecek. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hamza Türkmen, atölyelerde yetiştirilecek gençleri güzel sanatlar liselerine yönlendireceklerini söyledi. Türkmen, "Bu atölyelerde eğitim görecek çocukların hayatı değişecek. Gelişmiş toplumlarda insanlar mutlaka sanatın bir dalı ile ilgileniyor. Bizimde gelişmiş bir toplum olabilmemiz için bu tür aktivitelere ihtiyacımız var. Okul saatlerinde yetişkinler okul saatleri dışında da öğrencilerimiz toplamda 60 kursiyer bu kurslardan faydalanıyor" dedi.