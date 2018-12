Halkla iç içe bir başkan

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Özgökçe, düzenlenen 'Halk Günü' programlarının yanı sıra mahalle ziyaretleri, esnaf ve sanatkar ziyaretleri, STK ve oda başkanları ziyaretleri, kanaat önderleri ve aşiret reisleri ziyaretleri, kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. İki birim müdürlüklerince hazırlanan programlar kapsamında, yaşlı, engelli, hasta, şehit aileleri, gaziler ve muharipler ve bunun yanı sıra hastane, sığınma evleri olmak üzere tüm ilçe genelinde her gün birçok vatandaşa misafir olan Başkan Özgökçe, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyor, inceliyor ve çözüm üretiyor. Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; "Bizler için vatandaşlarımız çok önemli, onları çok önemsiyoruz ve çok seviyoruz. Vatandaşlarımızın görüşleri, fikirleri eleştirileri tavsiye ve önerileri bizlere doğru kararlar almamızda her daim yol gösterici olmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği gibi 'Bizler Aziz ve fedakar, vefalı, kadirşinas halkımıza efendi değil, hizmetkâr olmaya geldik'. Göreve deldiğimiz günden beri, aynı aşk ve şevk ile bu bilinç ve gayretle hareket etmekteyiz. Adeta 40 yılda yapılabilecek hizmetleri yani 8 başkanlık döneminde yapılabilecek işleri sadece 4 yılda halkımıza kazandırmanın mutluluğunu, huzurunu ve haklı onurunu yaşıyoruz. Bunca sayısız başarılı çalışmalarımızda vatandaşlarımızın bizlerle her zaman istişareli, bir ve beraber olmalarının büyük bir payı vardır. Özellikle Tuşba'da yaşlı, engeli, hasta ve şehit ailelerini, gazi ve muharipleri, kanaat önderlerini, STK temsilcilerini düzenli olarak ziyaret ediyoruz" dedi.