Her cuma bir mahalleye ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Kaymakamve Belediye Başkanvekili Hamza Türkmen, kurum amirleri ile yaptığı mahalle ziyaretlerinde muhtarlar ve mahalleliler tarafından karşılanıyor. Başkan Türkmen, muhtardan mahallenin ve vatandaşların ihtiyaçları hakkında ön bilgi aldıktan sonra vatandaşlarla cuma namazını kılıyor. Cuma namazından sonra taziye evinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Türkmen, mahallede bir evde toplanan kadınlarla ile eşi Pınar Türkmen ile beraber toplanıp onlarında talep ve isteklerini dinliyor. Mahalle sakinleri, Türkmen'in sorunlarla yakından ilgilendiğini ve mahallelerini ziyaret etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirttiler. Türkmen, mahalle ziyaretlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, sorunları yerinde tespit edip anında müdahale etme şansı bulduklarını söyledi. Türkmen, bu kapsamda tüm mahallelerimizi rutin olarak her hafta ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip, istek ve taleplerini dinlediklerini ifade etti. Türkmen, gittikleri mahallelerde belediyenin hizmetlerinden dolayı vatandaşların memnuniyeti ile karşılanıyor