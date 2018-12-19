BUGÜN NELER OLDU

TuşbaBelediye Başkanı Fevzi Özgökçe'nin çalışmaları ve girişimleri sonucu "Tuşba Belediyesi Kent Konseyi" oluşturuldu. Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, belediyeler ve yerel yönetimlerin kamu yönetimlerinde önemli bir görev icra ettiklerini belirtti.TuşbaBelediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kampanyasının yaygınlaştırılmasına ilişkin tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuşba ilçesinde de en üst düzeyde uygulanıyor.