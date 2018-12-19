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Kent Konseyi oluşturuldu

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Kent Konseyi oluşturuldu
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'nin çalışmaları ve girişimleri sonucu "Tuşba Belediyesi Kent Konseyi" oluşturuldu. Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, belediyeler ve yerel yönetimlerin kamu yönetimlerinde önemli bir görev icra ettiklerini belirtti.

'SIFIR ATIK PROJESİ' KAMPANYASINA TAM DESTEK
Tuşba Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kampanyasının yaygınlaştırılmasına ilişkin tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuşba ilçesinde de en üst düzeyde uygulanıyor.
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Kent Konseyi oluşturuldu
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