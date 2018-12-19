Muhabbet Parkı hizmete açıldı

BUGÜN NELER OLDU

AbdurrahmanGazi Mahallesi'nde oluşturulan parkın açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nin Van'ın en kadim mahallelerinden biri olduğunu ifade ederek, ancak kendilerinden önceki belediyelerin mahalle için herhangi bir çalışma yapmadığını söyledi. Başkan Özgökçe, "Zamanında İl Özel İdaresi tarafından burada bir yürüme yolu yapılmış, ancak sadece 23 ağaç dikilmiştir. Maalesef o dönemki belediyeler buraya park namına, yeşil alan namına hiçbir şey yapmamışlardı. Sonra Tuşba Belediyesi kurulur kurulmaz geldik ve bu gördüğünüz alanı dört dörtlük bir park haline dönüştürdük. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin" dedi. Göreve geldiklerinde ilçede sadece 8 bin metrekare yeşil alanın olduğuna dikkat çeken Başkan Özgökçe, "Ama bu yeşil alan içerisinde çim yoktu, park yoktu, kamelya yoktu. Abdurrahmangazi Mahallesi kurulduğu günden bugüne bu kadar hizmeti görmemişti. 8 bin metrekare olan yeşil alan 2016 yılında 86 bin, 2017'de 102 bin, 2018'de ise şu anda toplam 211 bin metrekare yeşil alan oluşturduk. Mevcut olan bütün yerlerde hamdolsun parklarımızı çocuklarımızın, ailelerimizin, kadınlarımızın ve gençlerimizin hizmetine açtık. Sizlerin mutlu ve huzurlu olması için, çocuklarımızın oyunlarını çamurlu yollarda değil de bu güzel parklarda oynasınlar ve sağlıklı bir nesil yetiştirelim diye biz bu parklarımızın hepsini bir bir açıyoruz" ifadelerini kullandı.