Rafting şampiyonası heyecanı yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

ÇatakBelediyesi, vatandaşların yıllardır mahrum kaldığı özellikle belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal faaliyetlerle de Çatak adını gündemde tutmayı başardı. Çatak Belediyesi ve Çatak Kaymakamlığı'nın yaptığı girişimler sonucu, Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı, Türkiye'nin en uzun parkurlarından biri olan Çatak Çayı'nda yapıldı. İlçede büyük bir heyecan uyandıran şampiyona yarışlarında yerli ve yaban- cı birçok misa- fir ağırlandı. Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışlarında 59 takımla 450 sporcu yarıştı. Rafting Şampiyonası sayesinde Çatak ismini Türkiye ve dünyaya duyurdu. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hamza Türkmen, "Doğal güzelliğiyle insanları büyüleyen Çatak'ın artık raftingle, sporla kültürle, sanatla ve huzurla anılması için çalış yerli ve yabancı turistleri özellikle Nisan ve Mayıs aylarında başlayan rafting heyecanını yaşamaları için Van'a davet ediyorum" dedi.