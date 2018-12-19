Tarihi kilimleri Tuşba Belediyesi yaşatacak

BUGÜN NELER OLDU

TuşbaBelediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kurslarla tarihi Van kilimleri gün yüzüne çıkarılıyor. Tuşba Belediyesi; Tuşba Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur İl Müdürlüğü destekleri ile okullarda kurslar açarak, hem unutulan değerleri gün yüzüne çıkarıyor hem de kadın istihdamını sağlıyor. Kursları ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, "Amacımız Tuşba kilimlerini yaygınlaştırarak bu işte emeği olan arkadaş sayımızı arttırmaktır" dedi.