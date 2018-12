Tehlike arz eden metruk binaların yıkımı sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

TuşbaBelediyesi, ilçe genelinde vatandaşların mal ve can güvenliği açısında tehlike arz eden ve kullanıma elverişsiz binaları kontrollü bir şekilde tek tek yıkıp enkazlarını kaldırıyor. Depremlerden sonra yıllarca kullanılmadığı için çökme tehlikesi bulunan binaların can ve mal kaybına neden olabileceğini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve Tuşba'da Metruk Yapıları Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen bu yapılar, mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliği ile sağlığını tehdit ettiği gibi sokağın görüntüsünü de ciddi anlamda bozuyor. Bu binaların tespiti ve yıkımını 2014 yılında seçildiğimiz günden beri devam etmekteyiz. Tabi bu binaların metruk kalması sadece tehlike arz etmekle kalmayıp madde bağımlısı gençlerimizin de uğrak yerleri olarak kullanılmaktadır. Bunun önüne geçmek için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz ve Tuşba'da Metruk Yapıları Tespit Komisyonu tarafından bu denli 250 bina tespit edilmiş bunlardan 200 adet 2017 yılı sonu itibariyle yıkılmış 2018 yılında 50 yeni bina tespit edilmiş ve bunlardan 15 binanın yıkımı bugün itibarıyla gerçekleştirildi. Zabıta ve Fen İşleri müdürlüklerimizin işbirliği ile ilçemizde bulunan bu tür binalar için tüm önlemleri alarak yıkıyoruz. Tuşba Belediyesi olarak amacımız vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir kentte yaşamalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda ilçemizde eski ve vatandaşlarımız açısından risk oluşturan bu tip binaları mahalle muhtarlarımızın ve bina sahiplerinin talepleri doğrultusunda yıkacağız. Bunun için 4446011 nolu çağrı merkezimize ve 05346168101WattsApp hattında @tusbabeltr sosyal medya hesaplarımız ile bize ulaşabilirsiniz Ekiplerimiz, ilçe genelindeki bu binaların yıkımları için çalışmalarını tek metruk bina kalmayana kadar sürdürecektir" diye konuştu.