Türkiye’de gölde ilk ve tek olan mavi bayraklı plaja yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

TuşbaBelediyesi, tarafından yaptırılan ve Türkiye'de bir göle verilen ilk ve tek Mavi Bayrağa sahip olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı vatandaşların akınına uğruyor. Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, "Bir sivil toplum örgütü olan FEE (Foundation for Environmental Education-Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülen 'Mavi Bayrak' binlerce yıllık tarihi ile güzel Van Gölümüze verildi. Türkiye'de bur bir ilktir" dedi. Büyük gayret ve emekler sonucu Türkiye genelinde büyüklüğü, altyapısı, sahili ve hizmet anlayışı ile benzerine az rastlanılan bir tesis olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajını, Tuşbalılara, Vanlılara kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Özgökçe, turizm ve tatil merkezlerinde dalgalanan Mavi Bayrak'ı artık Tuşba İlçesi'nin Van Gölü sahillerinden dalgalanacağını dile getirdi. Başkan Özgökçe, "Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın çevre ve turizm konusunda belirlediği 33 kritere uyan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajımızın 200 metre uzunluğundaki kıyı şeridi ile engelli vatandaşlar için her türlü olanaklar mevcut" dedi.