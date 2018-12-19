Türkmen’den okullara ziyaret

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ÇatakKaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen büyük önem verdiği eğitimdeki sorunları çözmek için okulları tek tek dolaşıp, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geliyor. Göreve geldikten sonra ilçenin eğitim çıtasını üst sıralara taşımak için her türlü çalışmayı yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Türkmen, öğretmenlerin, kitap okuma alışkanlığını çocuklara uygulamalı göstermesi gerektiğini dikkat çekerek, "Öğretmenler ayda bir kitap bitirmeyi öğrencilere aşılamalıdır" ifadelerini kullandı.