Tuşba Belediyesi’nden biyolojik mücadeleyle ilgili bilgilendirme

BUGÜN NELER OLDU

TuşbaBelediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce 2014 ve 2015 yıllarında sivrisinek ve karasineklere karşı yürütülen biyolojik mücadeleyle ilgili elde edilen başarıları, Van Büyükşehir Belediyesi ile kentte bulunan diğer yerel belediye yetkilileriyle paylaştı. Tuşba Belediyesi Toplantı Salonu'nda katılımcılara sinevizyon eşliğinde bilgilendirmede bulunan Başkan Özgökçe, vektörlere karşı bilimsel temelli mücadelenin yapılması gerektiğini belirtti. Dünyada mevcut 3 bin 500 sivrisinek türü bulunduğunu ifade eden Özgökçe, "Tuşba Belediyesi olarak geldiğimiz günden beri tek hedefimiz; sağlıklı çevre ile birlikte biyoloji çeşitliliğinin korunması ve insan sağlığının korunmasıdır" dedi.