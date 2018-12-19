Tuşba’da asfaltsız yol kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

TuşbaBelediyesi, 2 ayrı ekiple başlatılan ve ilçede ifraz ve terkini yapılmış, altyapısı imara uygun hale getirilen asfaltlanmamış hiçbir cadde ve sokak kalmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asfaltlama, parke taşı döşeme, kaldırım ve bordür çalışmalarına ağırlık veren Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilkbahardan bu yana yürüttüğü altyapı, yeni yollar açma ve genişletme çalışmalarının ardında sıcak asfalt çalışmasına hız verdi. İhalesini yaptığı 55 bin ton sıcak asfaltın serimine sabah saatlerinde Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, tarafından 2 ayrı ekip ile aynı anda Akköprü ve İstasyon mahallelerinde startını verdi.