17 ilçede 180 projeye devam

BUGÜN NELER OLDU

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ulaşım ve alt yapı, çevre ve peyzaj kültür ve turizm, hizmet binaları, sosyal tesisler, eğitim ve spor, içme suyu, kanalizasyon, dere ıslahları, arıtma tesisleri ve yağmur suyu olmak üzere 17 ilçede 180 proje yürüttüklerini söyledi. Şahin, "Bu projelerin tutarı 960.406.487 TL.dir. Ayrıca sosyal belediyecilik adına önemli hizmetler vermekteyiz" dedi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin devam eden projeler hakkında kapsamlı açıklamalar yaparak şu bilgileri verdi: "Bu kapsamda projemizin ilk etabı olan Kılıçdede ile meydan arası çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmış olup; ikinci etap meydan ile liman kavşağı arasındaki çalışmaların ihalesi 13.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 130 hektarlık alanda liman geri sahası oluşturularak bu alanda lojistik, soğuk hava deposu ve antrepo ihtiyaçlarımızı giderecek yeni depolama alanları oluşturulacak ve lojistik destekler sağlanacaktır. Burası aynı zamanda Lojistik Merkez Projesi'nin bağlantı noktası olup 12 m draft derinliğine sahip olacak limana mendirek yapılacaktır. Hali hazırda 23 alanda döküm işlemleri devam etmektedir."Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, göreve geldiği 3 Mayıs 2018 tarihinden itibaren çok yoğun bir çalışma programı düzenlediklerini belirterek, "Bu programı ilçelerimizde uygulamaya koyduk. Bu yoğun çalışmalar sonucunda 4 ay gibi kısa bir sürede 123 km beton yol, 21.6 km BSK yol ve 250.7 km satıh kaplama yol olmak üzere toplam 395.3 kilometre yol yaptık. Amacımız daha fazla hizmet etmek, insan hayatına ve konforuna katkı vermek olduğundan 2019 yılı sonu itibari ile hizmet ağımıza katılan tüm grup yollarımızı tamamlayarak mahallelerimizde ulaşım problemini ortadan kaldırmaktır. Bu hedefimize Allah'ın izniyle ulaşacağız" dedi.Başkan Şahin, açıklamalarına şöyle devam etti: "İhalesi yapılmış olan 3. Etap (Kurupelit Son Durak- Üniversite Yaşam Merkezi arası 5.2 km) Hafif Raylı Sistem projesinin çalışmalar devam etmekte olup, 15 Eylül 2018 tarihi itibari ile test sürüşlerine başlanmıştır. Mevcut Üniversite İstasyonu'ndan başlayarak OMÜ Kampüs Hattı'nda yapılmakta olan Hafif Raylı Sistem Tramvay Hattı, toplam 5177 metre çift hat demiryolu olup, raylı sistem güzergahı üzerinde; 300 m ve 150 m uzunluğunda 2 adet viyadük yapısı, 340 m uzunluğunda 1 adet Aç-Kapa yapısı (giriş portalı 140 m, tünel bölgesi 70 m ve çıkış portalı 130 m) toplam 7 adet istasyon olup, Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Yaşam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Hat Sonu Yurtlar duraklarıdır. 3 adet Yeni trafo merkezi, 3 adet karayolu hemzemin geçiş, 6 adet telsiz baz istasyonu yer almaktadır. Tıp Fakültesi durağından hastaneye yoğun yolcu geçişini sağlamak amacıyla, 112 m sol, 108 m sağ ve 75 m ana bağlantılı olmak üzere 295 m uzunluğunda çelik üstgeçit ve çelik üstgeçidi tıp fakültesi önüne bağlayan, karayolunun altından geçen 114 m uzunluğunda 1 adet betonarme box bulunmaktadır. Ayrıca burada toplam 3 adet çıkış ve 3 adet iniş olmak üzere yürüyen bantlar mevcuttur. Raylı Sistem ihalesi kapsamında işe başladığımız tarihten bugüne kadar; 140.000 m3' lük kazı, 62.000 m3'lük dolgu, 53.000 m3 beton dökümü, 4600 ton inşaat demiri, 435 ton çelik imalatı, 194 adet katener direği ,10354 m hat metre ray döşemesi yapılmış olup, 15 Eylül tarihi itibari ile deneme/test sürüşlerine başlanmıştır. Projenin maliyeti 120 milyon liradır. Hatta kullanılacak olan trenlerin imalatı ise devam etmektedir.Samsunumuz kültür ve sanat hayatı bakımından oldukça önemli mesafeler almış. Ülkemizde de önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda Samsun sanat müzemizin kurulmasına karar verilmiştir. Sanat müzemizin projesi ödül almıştır. İnşaatı hızla devam etmektedir. İnşaatın % 58'ni tamamladık. Proje başlatan milletvekilimiz ve büyükşehir eski belediye başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle Samsun müzemizi hızla tamamlıyoruz. Samsunumuza önemli hizmeti de biz kazandırmış olacağız" dedi.Şahin, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Projemiz kapsamında toplam 2.271 m2 inşaat alanına sahip tesisler + Butik Otel, 306 m2 Ahşap İskeleler, 3.256 m2 Otoparklar, 602 m2 Ahşap Yürüyüş Yolları ve 54 m2 Asma Köprü Yapılması ihale edilmişti. Burada Kır Lokantası, Ziyaretçi Tanıtım Ünitesi, Yönetim Merkezi Ünitesi, Giriş Kontrol Ünitesi, Doğa Eğitim Merkezi ve Konaklama Merkezi, Cernek Seyir Bölümü, Ahşap Yürüyüş Yolları, Doğanca Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca proje kapsamında özellikle kuş gözlemi yapan ulusal ve uluslararası turistlerin deltada konaklamaları, bölgede daha fazla vakit geçirebilmeleri ve özellikle yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları açısından bölgede yaşanan konaklama sorununu gidermek için Doğanca mahallesinde bulunan eski belediye binasının 14 odalı butik otel olarak düzenleme çalışmaları da devam etmektedir" dedi. Spor alanındaki çalışmalardan da bahseden Şahin, "Samsunsporumuz ilimizin markasıdır. Başarılı olması için destek vermekteyiz. Katkı yapmaktayız. İnşallah kalıcı tesisler konusunda da gereğini yapacağız. Fedakar taraftarlarımıza maç günlerinde tramvaylarımız ile ücretsiz ulaşım desteği verdik. 75 spor kulübümüze malzeme desteği sağladık. Bünyemizde 700 sporcumuza spor yapma imkânı sağlıyoruz. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bu anlamda spora verdiğimiz desteği önemsiyorum" dedi.Şahin, "Göreve geldiğimizde yapımı devam eden toplam 26.156.534 TL tutarında 7 projeyi tamamladık. 5 ilçemizde 69.201.389 TL tutarında 5 projemizin yapımını devam ettiriyoruz. 4 ilçemizde programa aldığımız ve kredisini temin ettiğimiz 152.207.000 TL tutarında ileri teknoloji arıtma tesisi kuruyoruz. Bu 16 proje ile yaklaşık 247.000.000 TL'lik bir hizmet oluşturmuş oluyoruz. İçme suyu için 36 proje kapsamında toplam tutarı 115.553.537 TL olan çalışmalar yürütüldü ve yürütüyoruz. Hayata geçiriyoruz.3 Proje kapsamında 20.827.750 TL. tutarında bir çalışma yürütmekteyiz.17 proje kapsamında 60.500.000 liralık bir çalışma yürütmekteyiz.3 proje devam etmektedir. Bu projeler 11.332.500 lira tutarındadır. Toplamda alt yapıda 75 projeyi devam ettiriyoruz. Ayrıca Samsun'da Büyükşehir Yasası'nın uygulamaya geçtiği 1 Nisan 2024 yılından bu yana bugünkü birim fiyatlarla 1.004.034.987 lira tutarında içme suyu, arıtma tesisi kanalizasyon ve dere ıslahları kapsamında çalışma yapılmıştır. Samsun milletvekilimiz ve büyükşehir eski belediye başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum. Biz de Samsunumuza ve 17 ilçemize yukarıda da ifade ettiğim gibi önemli alt yapı ve üst yapı hizmetlerini kazandırmak için çalışıyoruz. Alaçam meydanı çevre düzenlemeleri, Kirazlık Camisi inşaatı, Geyikkoşan Tesisleri, cephe düzenlemeleri, Lâdik Sosyal Tesisler, Terme SASKİ binası gibi birçok projenin çalışmaları da devam etmektedir" diye konuştu.