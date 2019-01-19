19 Mayıs 100 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi özel bir proje hazırladı. Cumhurbaşkanlığı himaye ve destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Koordinasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun'a Çıkışının 100. Yılı Kutlama Projesi" büyük tarihi mirası gelecek nesillere aktaracak ve şehrin gelecek yüzyıllarına yönelik ilk kıvılcım 19 Mayıs 1919 ruhuyla ateşlenecektir. Temel amaç, yurt içinde ve dışında sivil toplum örgütlerinin, yazılı ve görsel basının, kamu kurumu ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin hep birlikte görev almasını sağlayarak, ülkemizin temel değerlerinin bir kere daha vurgulanmasını ve kalıcı eserler bırakılmasını, özellikle 1919 ve milli irade ruhunun yansıtılmasını ve Türk milletinin kurtuluşa giden yolda verdiği mücadelenin yeni nesillere aktarılmasını sağlamak. Milli Mücadele ve 19 Mayıs ile özdeşleşmiş Samsun, milletimizin yeniden doğuş simgesi, gurur ve mutluluk vesilemizdir. Samsun'dan başlatılan kurtuluş mücadelesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dâhiyane hamleleriyle dünyaya yön veren, tarihin seyrini değiştiren destansı bir ilk adımdır" sözlerine yer verildi. Açıklamada şunlar da yer aldı: "Yurtiçi ve yurt dışında yapılacak tüm çalışmalarda Türkiye'nin son 100 yılda eğitim, bilim, sanat, kültür, tarım, sanayi, teknoloji ve spor alanındaki kazanımlarının neler olduğuna, ülkemizin kat ettiği mesafeyi gösteren bilgi ve mesajlara ağırlık verilecektir."YAPILACAK tüm etkinlikler www.samsun2019. com.tr adresindeki internet sitesinde duyurulacak. Açıklamada, " 2023 yılı hedeflerine giden süreçte, Türkiye'de herkesin uzlaştığı bu değerler bütünü, çok güçlü bir kültür, sanat, spor ve turizm hamlesidir. Nesillere ilham verecek bu Anadolu Destanının bütün dünyaya ışık tutmasını amaçlıyoruz" denildi.