Başınız dik gezeceksiniz

BUGÜN NELER OLDU

YILPORT Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, TRTSpor'un Futbol Anadolu programının konuğu oldu. 3'ününcü kez göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Uyanık, Kırmızı-Beyazlı kulübün hedefleri ve yeni vizyonunu anlattı. Samsunspor'u her konuda üst seviyeye getirmek istediklerini belirten İsmail Uyanık, "Yüksel Yıldırım bey ile daha önceden Samsunspor'u şirketleştirmek istiyorduk. Samsunspor'u alt yapı, maddi ve şirketleşme konusunda üst seviyelere getirmeyi amaçlıyoruz. Sezon başında alel acele scout (tarama) ekibimiz ile yaptığımız transferlerle dağılmış bir takımı tekrar kurduk. Yabancı futbolculara eski borçları ödedik. Samsunspor'un futbol ailesine borcu yok. Şuanda eski yöneticilerin borçlarını ödeyeceğiz" dedi.Samsun'un futbol şehri olduğunun altını çizen İsmail Uyanık, "Sezon başı 17 oyuncu transfer ettik. Yeni bir takımımız var. Şampiyonluk parolası yola çıktık. Samsun, futbol şehri olduğu için, oyuncularımızın üzerinde ligin ilk yarısında bir baskı oldu. Bu heyecan fırtınası ligin ilk yarısında bizi biraz salladı. Ligin ikinci yarısında daha iyi performans sergilemek ve puan kaybı yaşamadan şampiyon olarak bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.