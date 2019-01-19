Boyabat meydanına kavuşuyor

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BOYABAT Belediyesi, eski belediye binasının bulunduğu alanı meydan ve otopark haline getiriyor. Uygulama çalışmaları süren proje tamamlandığında bölgeye modern bir proje kazandırılmış olacak. 12.000 metrekare alan içinde yaklaşık 60 milyon TL bedelli, belediye ve kaymakamlık hizmet binalarının da bulunduğu projenin, üstü meydan ve zemini yer altı otoparkı şeklinde düzenlenecek. Boyabat Belediyesi kente nefes aldırmak adına ferah bir alan oluşturmak ve aynı zamanda ilçede ihtiyacı hissedilen bir meydan kazandırmak amacıyla bu projeyi gerçekleştiriyor.