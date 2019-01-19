Çambaşı kayakseverlerin gözdesi oldu

BUGÜN NELER OLDU

ORDU genelinde gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrasında kayakseverlerin gözdesi haline gelen "Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi" yeni yılla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar Türkiye'de denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden birisi olan tesiste kayak yapmanın tadını çıkarıyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alan üzerine inşa edilen "Kış Sporları ve Kayak Merkezi" kayakseverlerden yoğun ilgi görüyor. "Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi"nin turizm cenneti olan Ordu ili ekonomisine büyük hizmetler vereceğine vurgu yapan Başkan Engin Tekintaş, "Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi yeni yılla birlikte yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Çambaşı'nın güzelliğini yakından görmek ve kayak yapmak isteyen vatandaşlarımız buraya yoğun ilgi gösterdiler. İnşallah bundan sonraki süreçte de ziyaret etmek isteyen tüm dostlarımızı oraya bekliyoruz" dedi.