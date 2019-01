Karadeniz şahlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Bayındırlık ve İskan eski Bakanı, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, Karadeniz'in incisi Samsun'u hayata geçirecekleri projeler ile marka değeri yüksek bir şehir olacağını söyledi. Adaylığının açıklanmasının ardından ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdüren Mustafa Demir, 5 yıl içinde yapacakları çalışmaları anlattı. 'Samsun hizmetin, yatırımın en iyisine layık' diyen Mustafa Demir, "3 dönem milletvekilliği, 5 yıl Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanlığı, 2.5 yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapmış biri olarak bu şehir için hayallerim var. Ve bu hayalleri Samsun halkı ile birlik ve beraberlik içinde hayata geçireceğiz. Milletvekilliği dönemimde de olduğu gibi 'Ben değil biz kavramı' ile hareket edeceğiz. El ele vereceğiz ve Samsun'u çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte taşıyacağız. Bu şehir hepimizin" dedi. Cumhur İttifakı'nın önemine de vurgu yapan Mustafa Demir, "Ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı ile bu seçimlerden daha da güçlü çıkacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük önem verdiği Cumhur İttifakını bizde yerelde MHP'li kardeşlerimizle el ele vererek milletimizin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız. Samsun, Cumhur İttifakı'nın ruhunu en iyi anlayan ve sahaya yansıtan il olacaktır"'Halka hizmet Hakka hizmettir' anlayışı ile yola çıktıklarını ifade eden Demir,"Kimsesiz çocuğundan yaşlısına, kadınından engellisine, madde bağımlısına kadar toplumun her kesimini kucaklayan bir yaklaşım içinde olacağız. Projelerimizi de bu doğrultuda hazırladık. Hayata geçireceğimiz her projede şehrimize katkısının yanında gönüllere dokunacağız. Herkesi kucaklayan, az konuşan çok dinleyen yaklaşım içinde olacağız" diye konuştu. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Samsunspor ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Demir, "Samsun denildiğinde akla gelen en büyük marka Samsunspor'dur. Geçmişine birçok başarı sığdıran kulübümüz, İsmail Uyanık ve Yüksel Yıldırım işbirliğiyle yeniden eski başarılarla dolu günlere dönüşün güçlü adımlarını atıyor. Bu şehrin en büyük markasına sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcudur. Bu vesile ile bundan 30 yıl önce 20 Ocak (yarın) 1989'da Havza ilçemizde geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatlarını yitiren Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, otobüs şoförü Asım Özkan kardeşime Allah'tan rahmet, Samsunspor camiamıza da tekrardan başsağlığı diliyorum. 20 Ocak'daki elim trafik kazasını unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu. 'Biz vatandaşın ayağına gideceğiz' diyen Demir, "Belediye bünyesi içerisinde oluşturacağımız Mobil Ekip'ler sayesinde hizmeti vatandaşın ayağına getireceğiz. Su aboneliği için artık vatandaşlarımızın SASKİ'ye gelmesine gerek kalmayacak. Kimlik fotokopisi ve abonelik bağlatmak istedikleri yerin tapu kaydını whatsapp üzerinden belediyeye bildirecekler. Kaydı ve gerekli ödemeleri yaptıktan sonra Mobil Ekiplerimiz gidip vatandaşımızın su saatini takacaklar" dedi. Samsun'a yatırım yapmak isteyen herkesin yanında olacaklarını belirten Mustafa Demir, "Bu şehir için taş üstüne taş koyanın her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Samsun'a yatırım çekmek için bütün kolaylıklar sağlanacak. Arsa üreteceğiz, altyapısını biran önce yapacağız" dedi.Bayındırlık ve İskan eski Bakanı, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, Samsun'u Samsun halkı ile birlikte yöneteceklerini belirterek, 'Hayalimizdeki Samsun'u birlikte inşa edeceğiz" dediSamsun'un göç alan bir şehir olması nedeniyle geçmiş yıllarda plansız ve kaçak yapılaşmanın yoğun görüldüğünü kaydeden Demir, "Özellikle İlkadım ve Canik ilçelerimizde üzerinde durduğumuz Kentsel yenileme, kentsel dönüşüm ve kentsel geliştirmeyi bunu biran önce hayata geçireceğiz. Ada ada, bina bina tespit ederek hangisinin yapılması gerektiğine karar vereceğiz" diye konuştu.