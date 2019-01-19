“Karadeniz’e dönüşü cazip hale getireceğiz”

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AK PARTI Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu; son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nden büyük şehirlere göçün azalmaya başladığını, 2018 yılında ise Trabzon'a dönüşlerin arttığını belirterek "Yeni dönemde uygulanacak projeler ile artık Karadeniz Bölgesi göç alacak" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Trabzon Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığının açıklanmasının ardından, kısa süre içerisinde seçim çalışmalarına başlayan ve memleketi Trabzon'da sahaya inen Murat Zorluoğlu, AK Parti iktidarları döneminde, Karadeniz Bölgesi'nden büyük kentlere göçün kademeli olarak yavaşladığını söyledi. Özellikle son 10 yılda da bölge illerine dönüşlerin hızlandığını belirten Zorluoğlu, "Yeni dönemde Karadeniz Bölgesi cazibe merkezi olmaya devam edecek. Kendi seçim bölgem olan Trabzon özelinde ele alacak olursam; mutlaka yeni yatırım alanları oluşturacağız. İstihdamı ve üretimi artıracak projelerimiz ve turizmden tarıma uzanan yelpazede şehrimizi daha cazip hale getirecek çalışmalarımız olacak. Böylelikle kendi insanımızı doğduğu, yaşadığı Karadeniz Bölgesi'nde doyuracağız. Bu sayede de kimse güzelim memleketinden ayrılmak zorunda kalmayacak. Projelerimiz, Allah'ın izniyle bir bir faaliyete geçtiğinde halkımız başka kentlerde yaşamayı aklına getirmeyecek" ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarında bölgede çözüm bekleyen önemli meselelerin, büyük altyapı sorunlarının çözümünde önemli mesafeler kat edildiğini kaydeden AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: "İnşallah 31 mart yerel seçimlerinden zaferle ayrılıp, ülke çapında olduğu gibi ilimizde de yeni bir ivme yakalayacak ve Trabzon'u kalkınma hamleleriyle daha ileri noktalara taşıyacağız"