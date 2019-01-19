Önce millet, önce memleket

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TRABZON'UN turizm denince akla gelen önemli yer olan Maçka'da, Belediye Başkanı Koray Koçhan'la hem Maçka'nın turizmini hem de belediye çalışmalarını konuştuk. İlçede AK Parti'de 3 dönem ilçe başkanlığı yapan Koçhan, teşkilatçılıktan geldiği için ilçe başkanı Sedat Kongur ile uyum içerisinde ilçede hizmetlerine devam ediyor. 'Benim için asıl hedef hizmet ve halkımın mutluluğu' diyen Koçhan, ilçeye gelen turist sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Koçhan şöyle devam etti:Maçka'da birçok turizm merkezi var. Şu anda da turizmin merkezlerinden bir tanesi olan Zigana Dağı'ndayız. Hamsiköy ve çevresi ile Zigana Dağı, bir turizm merkezi. Şu anda kış mevsimindeyiz. Kayak merkezlerinin olmadığından dolayı aşırı bir yoğunluk yok. Ama buna rağmen, hala kısmen Arap turistlerin bile gelip konakladığını görmekteyiz. Buna rağmen özellikle kuzu eti konusunda vatandaşlarımız yoğun şekilde Zigana Dağı'na geliyor.Hamsiköy sütlacımızı tescil ettirdik. Dünyada patentini aldık. Artık kimse kafasına göre 'Hamsiköy Sütlacı' yazamayacak. Bu bölgeden alınan sütle yapılış tekniğine uygun şekilde yapılan sütlaçlar 'Hamsiköy Sütlacı' olacak. Belediye, kaymakamlık, ilçe tarım olarak sıkı şekilde denetleyeceğiz. Zigana Dağı'nın doğal güzelliğini ve Hamsiköy bölgesinin doğal güzelliğinin yanında gastronomi turizmini de önemsiyoruz.Gümüşhane il sınırlarında olan Zigana Dağı'nda kayak merkezleriyle beraber bu bölgede kışın da bir aktivasyon olması kanaatindeyiz. Orada ki tesislerin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Maçka'da kayak kış turizmi anlamında Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük tesisi olan Çakırgöl Kayak Merkezi yapılacak. Meryemana Vadisi'nden yukarı gidilen bir yol. Şu anda Karayolları Yol Ağı'na alınmış. Yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2018 yılı sonu itibari ile o yol da bittikten sonra o bölge turizm alanı olacaktır. İnşallah bölgemizde bir kış turizmi de olacak." Koçhan, "Maçka ilçemizde Nisan ayının başından Kasım ayının sonuna kadar yoğun bir hızlı bir turizm sezonu var. Buna 3 ay kış turizmini de eklediğimizde 9 ay yoğun bir turizm bölgesi olacak. 3 ayda dinlenme zamanı olacak. DOKA'ya sunacağımız dağ bisikleti projemiz var. Patika yollarla bir girişimimiz var. Dağ bisikleti ve yürüyüş yolunun yapılacağı güzel bir parkur olacak. Her şeyden önemlisi fotoğrafçılar için çok güzel Sümela fotoğraflarının çekileceği bir alan olacak" dedi.