Ordu’da Millet Kıraathanesi’ne yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Burada hem vatandaşlarımıza kendilerini sosyal anlamda geliştirme imkânı sağlıyoruz hem de halkımızın evlatları üzerindeki endişesini ortadan kaldırıyoruz. Onları doğrudan kendi ortamımızda misafir etmiş oluyoruz" dedi. Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla açılışı yapılan Millet Kıraathanesi'nde ders çalışan öğrencilerden, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlara sıcak bir ortam sunuluyor. Ücretsiz çay, kahve ve kek ikram edilen kıraathane, 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor.Ordu'da Millet Kıraathanesi'nin açılışından kısa bir süre geçmesine rağmen vatandaşların büyük ilgisini çektiğini söyleyen Başkan Tekintaş, "Millet Kıraathaneleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yol almış çok özel bir projedir. Ders çalışmak, sakin ortamda kitap okumak, gazetelerden ve kültür faaliyetlerinden istifade etmek isteyen vatandaşlarımız burayı tercih ediyor. Cumhurbaşkanımıza öncelikle bize gösterdiği bu vizyon ve hedef için sonsuz teşekkür ediyorum. Canı çay çeken çayını, kahve çeken kahvesini, açlığını hisseden ise kekini buradan kolaylıkla alabiliyor. Vatandaşlarımıza burada hem kendilerini sosyal anlamda geliştirme imkânı sağlıyor. Onları doğrudan kendi ortamımızda misafir etmiş oluyoruz. Gençlerin yanı sıra büyüklerimiz de gazete okumak ve sohbet etmek için kıraathaneden yararlanıyor. Bu buluşma noktalarının milletimiz için son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi."Kıraathane" kelimesinin "okuma evi" anlamına geldiğine dikkat çeken Başkan Engin Tekintaş, "Okuma kültürünün ve bilginin paylaşıldığı, ders çalışmak için sakin ortamların hazırlandığı bu mekânlar vatandaşlarımız için hayata geçiriliyor. Dolayısıyla buraya gelen kardeşlerimiz evlerine kafası dinlenmiş olarak gidiyor. Buraya geldiğinde halkımız yorgunluğunu hissetmiyor, giderken daha da dinlenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.HAYATA geçirdiği değişim ve dönüşüm projelerinin yanı sıra sosyal projelerle de dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi, "YAŞAD Projesi" kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Yaşlılara Destek Projesi'nin amacına ulaştığını dile getiren Başkan Engin Tekintaş, proje kapsamında yaşlıların kişisel bakımlarından yaşadıkları evlerin temizliğine, gerekiyorsa bakım ve onarımına kadar birçok alanda ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı YADES Proje Desteği tarafından kabul edilen ve Türkiye genelinde 5 Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Yaşlıların Yaşam Alanlarında Desteklenmesi Projesi" Ordu ilinde başarıyla uygulanıyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş büyük özveri, gayret ve işbirliği içerisinde ortaya konan "YAŞAD Projesi" ile yaşlıları mutlu etmeyi amaçladıklarını ve bunda da başarılı olduklarını söyleyerek, "Yaşlılara Destek Projesi ile ev temizliği, yaşlılarımızın kişisel bakımları, evde tamirat gerektiren yerlerin onarımı gibi birçok alanda ihtiyaçları karşılanıyor. Yaşlılarımızın resmi kurum ve kuruluşlarda (hastane, postane, adliye, banka vb.) olan işlerini kolaylaştırmak amacıyla hidrolik asansörlü özelliğe sahip olan ve tekerlekli sandalye kullanan engelli yaşlılarımızın da faydalanabileceği mobil engelli aracı 19 ilçemizin tamamına hizmet veriyor" diye konuştu.