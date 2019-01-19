Ortahisar’ı yeniden inşa ediyoruz

BUGÜN NELER OLDU

ORTAHISAR Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Ortahisar'ı daha mamur bir ilçe haline getirmek için bütün enerjimizi ortaya koyuyoruz. Gerek devam eden projelerimiz, gerek bitirdiğimiz projeler ve gerekse taslak halinde olan projelerimizle Ortahisar'ı yeniden imar ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi. Genç şöyle devam etti: "Belediyemiz kurulduğunda kendimize ait, müstakil bir hizmet binamız yoktu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa aynı hizmet binasını kullanıyorduk. Bu da hizmetlerimizin yürütülmesinde birtakım karışıklıklara ve aksaklıklara neden oluyordu. İlçemize yakışır bir hizmet binası yapmak için TOKİ'den satın aldığımız Pazarkapı'da belediye binamızın temelini attık. Vizyon projelerimizden olan belediye hizmet binamızın şu anda %85'i tamamlanmış durumda. Binamız hızla yükseliyor. Projenin çevresinde yer alan sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, Toplamda 38 milyon TL'ye mal olacak. İnşallah yılsonuna kadar burayı bitirmeyi hedefliyoruz"Tünel Akvaryum Projemiz, Türkiye'de hatta belki de dünyada ilk olma niteliğinde bir proje. Şu anda projemizin tünel açma kısmının son 25 metresi kaldı. Deniz şehriyiz ama maalesef birkaç balık türü dışında hiçbir balığı tanımıyoruz. Yapacağımız akvaryumla vatandaşlarımızla her türlü deniz canlısını buluşturacağız. Ve deniz canlılarıyla ilgili insanlarımızda bir bilinç ve farkındalık oluşturacağız. Akvaryum'un tünel açma kısmının inşasına başladık. İnşallah projemizle bu büyük eksikliği gidermiş olacağız.