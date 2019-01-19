Tesekkürler cumhurbaşkanım

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası üzerinden 22 milyar liralık kredi verileceği ile ilgili müjdesini değerlendiren Metin Sinecek, "Esnaflar olarak hükümetimizden 2019 yılında umutlu olduğumuzu, kredi desteklerini beklediğimizi açıklamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi 2019 yılı içinde yine esnaf ve sanatkarlarımızın yüzünü güldürecek müjdeler verdi. 2019 yılında esnaflarımıza 22 milyar liralık kredi verilecek. Cumhurbaşkanımız esnaflarımıza bu müjdeyi verdi. Krediler yakın zamanda açılacak ve esnaflarımız rahat bir nefes alacaklar. Esnaf odası olarak biz sayın Cumhurbaşkanımız'a esnaf ve sanatkarlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.2018 yılının ülke ve Samsun ekonomisi açısından zor bir süreçten geçtiğini, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Metin Sinecek, 2019 yılı için verilen kredi müjdesi ile birlikte yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Ülkemiz ve Samsun ekonomisinin canlı kalabilmesi, esnaflarımızın ayakta kalabilmesi için vatandaşlarımızdan daha önce de söylediğimiz gibi, yerli ürünleri tercih etmelerini istiyoruz. Küçük esnaf veya orta ölçekli esnaflarımızın yaşaması için, büyük market zincirlerine yönelen vatandaşlarımız, mahalle bakkalını, mahalle esnafından alış veriş yapar ve yerli ürünleri tercih ederse ekonomimiz düze çıkar herkes mutlu olur"