Tok: Yapacak çok işimiz yürüyecek çok yolumuz var

Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri, Türk-İslam Sanatları Merkezi, 62 halı saha ve 12 çocuk parkı gibi önemli projeleri vatandaşın hizmetine sunan Başkan Erdoğan Tok, 2019 yılında ise, Karadeniz'in en büyük Camisi ve Külliyesi, Yeni Belediye Hizmet Binası, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Koşu Yolu ve Hayat Parkuru gibi gelecek 100 yıla hitap edecek dev projelerin açılışları yapılacak.AK Partili belediyecilik anlayışı ile 5 yıla yakın bir sürede yapılamaz denilen birçok projeye hayat verdiklerini söyleyen Başkan Erdoğan Tok, "Halkımızın hizmetlerimizden duyduğu memnuniyeti ve tebessümü bizim hizmet aşkımızı perçinliyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne hep ilk günkü aşkla, aynı ruh ve heyecanla çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Halkımızla bütünleşen ruhla görev yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemindeki başkanlık modelini rol alarak gönül belediyeciliği ile çalışıyoruz" diye konuştu.Göreve geldiği andan itibaren sosyal belediyecilik anlayışı ile halkı kucaklayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un bu anlayışla sürdürdüğü taziye çadırı ve cenaze hizmetleri Türkiye'nin birçok belediyesi tarafından örnek alınan hizmet oldu. Bunun yanı sıra titiz bir araştırma sonucu belirlenen ihtiyaç sahiplerine giyecek, sıcak yemek, ekmek yardımı gibi yardımlar aralıksız sağlanıyor.Gençlere ve çocuklara yönelik yatırımlarda büyük bir başarı gösteren İlkadım Belediyesi'nde geçtiğimiz yıllarda hizmete giren Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezi'nde 5 binden fazla genç hayata hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödüllendirilen ve Türkiye'nin en başarılı meslek edindirme kursları arasına giren MEMGE ile istihdama büyük katkılar sağlanıyor. 5 ayrı lokasyonda hizmet veren İLKEM Eğitim Kurumları ile ilkokuldan üniversite hazırlığa kadar her yaştan çocuk ve genç eğitim alıyor. Mete Adanır Spor Salonu'nda her yaşa hitap eden spor dalları ile çocuklar ve gençler kötü alışkanlıklardan korunurken Avrupa'dan Dünya'ya sayısız madalya ile Türkiye'nin başarılı sporcuları yetişiyor. Bu hizmetlerin yanı sıra 5 yılda ilçe genelinde hizmete sunulan 62 çocuk parkı ve 12 halı saha ile bir rekora da imza atılmış oldu.Sağlıklı yaşama açılan bir pencere olarak daha tamamlanmadan vatandaşların ilgi odağı olan Koşu Yolu ve Hayat Parkuru projesi de 2019'da açılışı yapılacak bir diğer dev proje. İçinde 2 km bisiklet yolu ve kauçuk kaplama koşu yolunun yanı sıra 200 metrekare oyun ve fitness alanı, 3 farklı noktada ahşaptan özel tasarlanmış büfe, 2 adet engelli aracı şarj istasyonu, 7 dekoratif çeşme, 3 umumi tuvalet ve 26 ayrı oturma alanında 52 adet bank ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu proje her yaştan üyelere sahip ailelerin huzurlu zaman geçirebilecekleri eşsiz bir alan olacak. Çocuk oyun alanlarının da yer aldığı Koşu Yolu ve Hayat Parkuru'nda anne ve babaların en büyük endişelerinden olan güvenlik için de 24 saat güvenlik kamera sistemi devrede olurken zabıta ekipleri de görev başında olacak.geldiği günden itibaren vatandaşla, esnafla ve STK'lar ile güçlü bir birliktelik kuran İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemize hizmetin en iyisini vermek için çaba harcıyoruz. Geride bıraktığımız görev süresi boyunca söz verdiğimiz rekor yatırımları tek tek hayata geçirdik. Ihlamur Cafe Restoran, 15 Temmuz Millet Yolu, Gençlik Merkezi, Belediye Yeni Hizmet Binası, Cami ve Külliye, Unkapanı Kültür Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri gibi proje ve yatırımlar, bunlardan sadece birkaçı. Ama her zaman ilk görevimizin gönüllere dokunabilmek olduğunu bilerek çalıştık. Her an hemşehrilerimizle bir arada omuz omuza gönül gönüle olduk. Şehirler, sevdalı yüreklerde büyür ve gelişir. Biz de bu kente ve kentin insanına sevdalıyız. Bu yüzden yapacağımız çok iş, yürüyecek çok yolumuz var" diye konuştu.ŞEHRIN inanç turizmine büyük katkı sağlayacağı beklenen bir diğer önemli proje olan Karadeniz'in en büyük Camisi ve Külliyesi de 2019 yılında açılışı yapılacak dev bir yatırım. Selçuklu mimarisi, kesme taş, ahşap yapısı ve konumu ile ülkenin her yerinden ziyaretçi çekecek olan proje başarılı bir planlamanın eseri olarak da dikkat çekiyor. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un şehre kazandırdığı en önemli yatırımlardan olan Yeni Belediye Hizmet Binasında da sona yaklaşılırken 2019 yılının ilk aylarında açılışı planlanıyor. Hizmet binasının yanı sıra güzel bir camiyi de mahalle halkına kazandıran proje ile İlkadımlılar Yeni Belediye Hizmet Binası'na kavuşacak. Selçuklu mimarisi ile modern bir bina inşa edilirken İçerisinde birçok hizmet alanının bulunduğu 600 cemaat kapasiteli cami, 5 bin m2'lik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafetarya, 2 katlı 800 araçlık otopark ve dinlenme alanlarının bulunduğu kampüs hüviyetindeki 20 dönümlük alandaki yapı, Beştepe Külliyesi gibi çok amaçlı hizmete alanlarına dönüşecek.KENTIN genel sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm adına başarılı kararların alınmasında büyük emeği olan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yerinde dönüşüme örnek olacak Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi Projesi ile yine elini taşın altına koymaktan çekinmedi. Eski ve kullanışsız durumda olan binayı yıkarak yerine çok amaçlı muhteşem bir kültür ve yaşam merkezi yapmak için coşkulu bir temel atma töreni yapılmıştı. Hızla devam eden inşaat tamamlandığında 250 Araçlık Otopark, Cadde Dükkanları, Hanımlar Yaşam Merkezi, Türk Hamamı, Fitness Salonu, Spor Salonu, Nişan Salonu, Toplantı Salonu, Derslikler ve Düğün Salonu gibi birçok sosyal alan Samsunluların hizmetine sunulacak.