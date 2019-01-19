Yerel basın güçlenmeli

BUGÜN NELER OLDU

Gazeteci Necdet Uzun'un Yayın Kurulu Başkanlığı'nda, usta gazeteciler Okan Aralan ve Mahmut Erdoğan'ın deneyimleriyle Samsun Medya Grubu, tecrübe ile teknolojiyi buluşturarak, dev hamlenin ilk adımı attı. Bölgenin en güçlü WEB TV'si Samsun Canlı Haber, şehrin en çok okunan gazetesi Samsun Gazetesi, ziyaretçi trafiği en yüksek olan internet gazetelerinden samsungazetesi. com, zengin içerikli magazin dergisi Yaşantı ve internetten yayına hazırlanan Samsun Radyo'yu bünyesinde bulunduran Samsun Medya Grubu, yeni atılımlarla çağın medya anlayışını en yakından takip ediyor. Teknolojik altyapısı en güçlü medya kuruluşlarından olan Samsun Medya Grubu, 43 yıllık gazeteci Necdet Uzun'u bünyesine kattı. Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nin 17 yıl başkanlığını yaptıktan sonra tekrar aday olmadığı genel kurulda oy birliğiyle onursal başkanı seçilen, 12 yıl Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen, 17 yıl Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü'nü yaptıktan sonra emekli olan Necdet Uzun, 2001 yılında Halk Gazetesi'nin 2005-2018 yılları arasında da ortağı bulunduğu Haber Medya'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Samsun Medya Grubu'nun Yayın Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Necdet Uzun, yeni hamleler için iki deneyimli gazeteciyle daha yollarını buluşturdu. Geçmişte Kanal S TV'nin Genel Yayın Koordinatörlüğü, Olay Gazetesi sahipliği yapan ve bir dönem de Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Samsun Canlı Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Erdoğan, aynı zamanda a Haber Bölge Müdürü olarak görev yapıyor. Deneyimli gazeteci Okan Aralan, Milliyet gazetesi, Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nda muhabirlik, Halk ve Haber gazetelerinde Sorumlu Yazı işleri Müdürlüğü görevlerinden bulunmuştu. Samsun Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapan Okan Aralan, aynı zamanda Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nin Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyor. Samsun Medya Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzun, milli ve yerli çizgiden taviz vermeden doğru ve tarafsız bir yayıncılık ilkesiyle hedeften sapmadan ilerleyeceklerini belirterek, "Doğrular daima kazanır" dedi.