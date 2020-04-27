Karaman’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki gence tutanak tutuldu

Karaman’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı iki gence, polis tarafından tutanak tutuldu. Yapılan işlemlerin ardından gençler çağrılan polis aracıyla evlerine götürülürken, ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmaması halinde gençlere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler tüm yurtta olduğu gibi Karaman’da da uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşların sosyal mesafeye uymaları için polis ekipleri kentin en işlek caddelerinden birisi olan İsmet Paşa Caddesi üzerinde uygulamalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen çeşitli bahanelerle tehlikeyi göz ardı edip çıkan dışarıya çıkan 20 yaş ve altı gençler polis denetimlerinden kaçamadı. Kısıtlamaya uymayan iki gence polis tarafından tutanak tutularak işlem yapıldı. Gençler, alınan tedbirler kapsamında kurallara uymaları konusunda gerekli uyarılar yapılarak polis aracıyla evlerine bırakıldı. Tutanak tutulan gençlerin ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri durumunda cezai işlem uygulanacağı belirtildi.Polis ekipleri gün boyu şehrin kalabalık cadde ve sokaklarındaki denetimlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.