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Belediyesinde üst yapı çalışmaları devam ediyor

Belediyesinin üst yapı çalışmalarını farklı mahallelerde devam ediyor.Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Belediyeye bağlı ekipler alt yapısı tamamlanmış alanlarda üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Zembilli Mahallesinde daha önce hizmet almamış sokaklarda kapsamlı bir çalışma sürdüren ekipler kaldırımları baştan sona yeniliyor, genişliği az olan yolları ise parke taşı ile kaplıyor. Ekipler öte yandan Şehit Oğuzhan Küçük Caddesi üzerindeki ara sokaklarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor, Şeyh Edebali Mahallesi 1618 Sokak’ta ise sıcak asfalt çalışması tamamladı” denildi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 16:45 ABONE OL
Karaman Belediyesinde üst yapı çalışmaları devam ediyor
Karaman Belediyesinin üst yapı çalışmalarını farklı mahallelerde devam ediyor.
Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Belediyeye bağlı ekipler alt yapısı tamamlanmış alanlarda üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Zembilli Mahallesinde daha önce hizmet almamış sokaklarda kapsamlı bir çalışma sürdüren ekipler kaldırımları baştan sona yeniliyor, genişliği az olan yolları ise parke taşı ile kaplıyor. Ekipler öte yandan Şehit Oğuzhan Küçük Caddesi üzerindeki ara sokaklarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor, Şeyh Edebali Mahallesi 1618 Sokak’ta ise sıcak asfalt çalışması tamamladı” denildi.
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Karaman Belediyesinde üst yapı çalışmaları devam ediyor
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