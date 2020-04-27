Kars’ta marketlerde ramazan denetimi

Kars’ta, Ramazan ayı ve korona virüs salgınını dolayısıyla marketlerde denetim yapıldı.İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla,Kars Valiliği öncülüğünde, Ticaret İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ekipleri, halkın huzur ve refahını sağlamak amacıyla, il merkezinde faaliyet gösteren market gibi mağazalarda, fiyat etiketleri ve fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimlerine devam ediyor.Koronavirüs tedbirleri ve Ramazan ayı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, il merkezinde faaliyet gösteren çeşitli markette özellikle gıda ürünlerine yönelik yapılan etiket ve fahiş fiyat uygulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Yapılan denetimlerde özellik kolonya, un, yağ, hurma ve pide gibi gıda maddelerinde fahiş fiyatların uygulanmaması yönünde işyeri sahipleri uyarıldı.