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’ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

’ta korona virüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.Kars merkeze bağlı Arslanizi köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınırken, karantinaya alınan köy girişinde jandarma ekipleri tedbir aldı. Arslanizi köyüne giriş-çıkışlar ise kapatıldı.Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Kars Merkeze bağlı Arslanizi köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş çıkışlar durdurulmuştur” denildi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 18:45 ABONE OL
Kars’ta korona virüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars merkeze bağlı Arslanizi köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınırken, karantinaya alınan köy girişinde jandarma ekipleri tedbir aldı. Arslanizi köyüne giriş-çıkışlar ise kapatıldı.
Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Kars Merkeze bağlı Arslanizi köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Kars’ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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