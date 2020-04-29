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’ta 92 bin maske dağıtıldı

merkez ve ilçelerde hizmet veren 46 eczanede, toplam 92 bin maske vatandaşlara dağıtıldı.Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kars’taki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor.Kars merkezde 27, Sarıkamış 5, Selim 2, Kağızman 8, Digor 1, Akyaka 1, Arpaçay 1 ve Susuz’da 1 eczaneye toplam 46 ilk etapta 46 bin adet, ikinci etapta ise 46 bin adet olmak üzere toplamda 92 bin adet maske gönderildi. Eczanelere gönderilen 92 bin adet maske 20-65 yaş arası

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 12:00 ABONE OL
Kars merkez ve ilçelerde hizmet veren 46 eczanede, toplam 92 bin maske vatandaşlara dağıtıldı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kars’taki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor.
Kars merkezde 27, Sarıkamış 5, Selim 2, Kağızman 8, Digor 1, Akyaka 1, Arpaçay 1 ve Susuz’da 1 eczaneye toplam 46 ilk etapta 46 bin adet, ikinci etapta ise 46 bin adet olmak üzere toplamda 92 bin adet maske gönderildi. Eczanelere gönderilen 92 bin adet maske 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtıldı.
Kars genelinde faaliyet gösteren her eczaneye her etapta bin adet maske olmak üzere toplamda 2 bin adet maske verilerek, 20-65 yaş arası vatandaşların her 10 gün için 5 adet maske almaları sağlandı.
Kars merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren eczanelere peyderpey maske gönderilecek, maskeler eczaneler tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtmaya devam edecek.
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Kars’ta 92 bin maske dağıtıldı
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