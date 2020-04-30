Kars’ın giriş ve çıkışlarında korona virüs denetimi

Kars Valiliğinin aldığı Korona virus (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri titizlikle uygulanıyor.Kars’ın giriş ve çıkışlarındaki denetim noktalarında bekleyen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri denetimlerine titizlikle devam ediyor.Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşleri cihazlarla ölçülerek kayıt altına alınıyor.Görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin önemini anlatarak uyulmaması halinde yolculuğun sağlık açısından riskli olduğu konusunda bilgilendirme yapıyor.