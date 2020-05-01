Kars’ta güvenlik uygulamaları sürüyor

Kars’ta korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 300 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 20 yaş altı 11 kişiye 4 bin 312 lira para cezası kesildi.Korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-5)" kapsamında Kars Emniyet Müdürlüğü’nce il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı güvenlik uygulaması yapıldı.Yapılan güvenlik uygulamasında 2 bin 300 kişi GBT sorgulaması yapılırken, 20 yaş altı 11 kişiye Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince toplamda 4 bin 312 TL cezai işlem uygulandı.Ayrıca, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 kişiye Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince toplamda 3 bin 528 TL ceza kesildi.Uygulamada, bin 45 umuma açık yer kontrol edildi. Bin 124 araç sorgulandı, 3 araca toplamda 708 TL para cezası uygulandı.