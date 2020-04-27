Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu’da yaşlı çift el ele taburcu oldu

’da yaşlı çift el ele taburcu oldu

’da korona virüs tedavisi gören 65 yaşlarındaki İsmail ve Hikmet Oymak çifti, Kastamonu Devlet Hastanesi’ndeki 14 günlük tedavilerinin ardından doktorların alkışları eşliğinde el ele taburcu oldu. Doktorlara teşekkür eden çift, özel donanımlı ambülans ve özel donanımlı sağlık görevlilerinin gözetiminde Tosya ilçesinde bulunan ikametlerine uğurlandı.Kastamonu’da İsmail ve Hikmet Oymak çifti, yeni tip korona virüs (Covid-19) şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çift, 14 günlük uygulanan tedavilerinin sonuç vermesi üzerine sağlıklarına kavuştu. Sağlıklarına kavuşan İsmail Oymak ve Hikmet

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:15 ABONE OL
Kastamonu’da yaşlı çift el ele taburcu oldu
Kastamonu’da korona virüs tedavisi gören 65 yaşlarındaki İsmail ve Hikmet Oymak çifti, Kastamonu Devlet Hastanesi’ndeki 14 günlük tedavilerinin ardından doktorların alkışları eşliğinde el ele taburcu oldu. Doktorlara teşekkür eden çift, özel donanımlı ambülans ve özel donanımlı sağlık görevlilerinin gözetiminde Tosya ilçesinde bulunan ikametlerine uğurlandı.
Kastamonu’da İsmail ve Hikmet Oymak çifti, yeni tip korona virüs (Covid-19) şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çift, 14 günlük uygulanan tedavilerinin sonuç vermesi üzerine sağlıklarına kavuştu. Sağlıklarına kavuşan İsmail Oymak ve Hikmet Oymak çifti, doktorların gözetiminde hastaneden taburcu oldu. Doktorlara teşekkür eden çift özel donanımlı ambülans ve özel donanımlı sağlık görevlilerinin gözetiminde Tosya ilçesinde bulunan ikametlerine uğurlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu’da yaşlı çift el ele taburcu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA