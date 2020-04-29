Cide’de köylerin dezenfektan ve maske ihtiyaçları karşılanıyor

Cide Kaymakamlığı, ilçeye bağlı köylerde ihtiyaç duyulan dezenfektan ve maske ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçeye bağlı 5 köyü ziyaret ederek, vatandaşlara dağıtılacak olan dezenfektan ve maskeleri köy muhtarlarına teslim etti. Köylerdeki muhtarlıklar tarafından dezenfekten ve maskeler, köylerde yaşayan vatandaşlara dağıtılacak. Cide Kaymakamlığı organizasyonunda Cide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından maske üretilmeye başlandı. Üretilen maskeler, yine Cide Kaymakamlığı tarafından köylerde ikamet eden vatandaşlara dağıtılmak üzere köy muhtarlarına teslim ediliyor. Dezenfekten ve maske dağıtımına bizzat katılan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, dezenfektan ve maske dağıtılan köylerin muhtarlarıyla görüşerek ayrıca istek ve taleplerini de dinledi.Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Köylerimizde maske ve dezenfektan dağıtımı kapsamında Halk Eğitim Merkezimizde vefalı kadınlarımız tarafından üretilen maskelerimiz, köylerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. İlçemize bağlı tüm köylerimize yetecek miktardaki maske paketlerini ve dezenfektanları dağıtıyoruz. Maske paketlerini ve dezenfektanları, ziyaret ettiğimiz köylerdeki muhtarlarımıza ve imamlarımıza teslim ediyoruz. Bu kapsamda Nanepınarı, Himmetbeşe, Emirler, Hacıahmet ve Kapısuyu köylerimizdeki tüm vatandaşlarımızın maskelerini temin etmiş olduk” dedi.Cide’de tüm vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtacaklarını belirten Kaymakam Açıkgöz, “Tüm vatandaşlarımızın maske ihtiyacı ortadan kalkana kadar tüm gayretimizle çalışacağız. Cide Kaymakamlığı olarak geçtiğimiz hafta 7 bin civarında maske dağıtımı gerçekleştirdik. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın net sayısını belirledik. Köylerimizde şu an bulunan 11 bin 148 kişinin tamamı maskelerine ulaşana kadar bizzat köy köy dolaşacağız. Bu vesile ile tüm köylerimizde tedbirlerin denetimini de bizzat yerinde yapma imkanı bulacağız” dedi.Öte yandan Cide Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Ramazan ayı münasebetiyle hayırseverlerin bağışladığı yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, bunun yanı sıra 640 paket kıymayı da dağıttıklarını kaydetti. Yardımlar hakkında konuşan Kaymakam Açıkgöz, “Hayırseverlerin bağışladığı yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda dün 64 köyümüzde son dağıtımlarımızı da yaptık. Bu dağıtımlarla birlikte Cide’de dağıtılan toplam koli miktarı 5 bin adetin üzerine çıktı. Sayın Vekilimiz Murat Demir’le başlayan, iş adamlarımızla devam eden ve Cide Dernekler Federasyonunun desteğiyle daha da güçlenen bu girişimimizde, kısa sürede 10 bin gıda kolisi hedefini ortaya koymak nasip oldu. Diyebilirim ki geride bıraktığımız bir aylık süreçte Cide’de 65 yaş kısıtlaması sebebiyle evinden çıkamayan yaşlılarımız ve ulaşamadığımız muhtaç hane kalmadı. Şu an Ramazan’ın gelişi sebebiyle muhtaç hanelerimize tekrar ziyaretler gerçekleştirmeye başladık. Son yapılan dağıtımda 440 haneye 500 gıda kolisi ve 640 paket kıyma dağıtımı yaptık” diye konuştu.Vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunan Kaymakam Açıkgöz, yeni tip korona virüs salgının ortaya çıkmasından itibaren kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.