Kaymakam Açıkgöz, “640 paket kıyma dağıtımı yaptık”

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Ramazan ayında hayırseverlerin destekleriyle günlük 500 adet içerisi erzak dolu yardım kolisinin yanında 640 paket kıyma da dağıttıklarını söyledi.Cide Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Ramazan ayı münasebetiyle hayırseverlerin bağışladığı yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, bunun yanı sıra 640 paket kıymayı da dağıttıklarını kaydetti.Cide Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü söyleyen Kaymakam Açıkgöz, “Hayırseverlerin bağışladığı yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda dün 64 köyümüzde son dağıtımlarımızı da yaptık. Bu dağıtımlarla birlikte Cide’de dağıtılan toplam koli miktarı 5 bin adetin üzerine çıktı” dedi.5 bin adet yardım kolilerinin dağıtımının yanı sıra 640 pakette kıyma dağıtımı yaptıklarını söyleyen Kaymakam Açıkgöz, şunları kaydetti: “Sokağa çıkış kısıtlaması geldiği an vatandaşlarımız için Cide Kaymakamlığı ve Cide İlçe Müftülüğü olarak bin adet koli planlaması yapmıştık. Sayın Vekilimiz Murat Demir’le başlayan, iş adamlarımızla devam eden ve Cide Dernekler Federasyonunun desteğiyle daha da güçlenen bu girişimimizde, kısa sürede 10 bin gıda kolisi hedefini ortaya koymak nasip oldu. Diyebilirim ki geride bıraktığımız bir aylık süreçte Cide’de 65 yaş kısıtlaması sebebiyle evinden çıkamayan yaşlılarımız ve ulaşamadığımız muhtaç hane kalmadı. Şu an Ramazan’ın gelişi sebebiyle muhtaç hanelerimize tekrar ziyaretler gerçekleştirmeye başladık. Son yapılan dağıtımda 440 haneye 500 gıda kolisi ve 640 paket kıyma dağıtımı yaptık”Vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunan Kaymakam Açıkgöz, yeni tip korona virüs salgının ortaya çıkmasından itibaren kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.