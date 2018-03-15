Gürün'de öğrenci yurdunda yangın tatbikatı

Gürün'de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdunda yangın tatbikatı yapıldı. Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yangın tatbikatı öncesi İtfaiye Amiri Bülent Ayyıldız tarafından tatbikatla ilgili bilgiler verildi.

Daha sonra senaryo gereği yurtta öğrencilerin bulunduğu sırada yangın çıktı. Çıkan yangında bazı öğrenciler binada mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler yurtta mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Gerçeğini aratmayan yangın tatbikatında 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri de hazır bulundu.

Yurt Müdürü Hasan Hüseyin Altıkulaç tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ederek her türlü afete hazır olabilmek için tatbikatların önemli olduğunu söyledi.