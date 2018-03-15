Talas muhtarları Melikgazi iletişim merkezini gezdiler

Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezi'ni gezen ve Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgiler alan Talas Mahalle Muhtarları, komşu ilçe olunca haliyle bir takım çalışmalar ve hizmetlerde bütünlük istendiğini ve komşu bir çok mahallenin bulunmasından dolayı bir çok çalışmayı beraber yerine getirdiklerini söylediler.

Talas ilçesi Mahalle Muhtarları, öncelikle Melikgazi Belediyesinin yenilenen hizmet binasını gezdiler ve iletişim merkezinde incelemelerde bulundular. Talas ilçesi Mahalle Muhtarları, Başkan Büyükkılıç'a çalışmalarında başarılar dilerken, Başkan Memduh Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Melikgazi Belediyesi çalışma alanlarının gezi alanı ve eğitim merkezi gibi hizmet vermektedir. Komşu ilçeler ile kardeş ilçe kabul ediyor ve beraber çalışıyoruz. Çünkü amaç ve ilke aynı KAYSERİ'YE HİZMET olunca birçok çalışma beraber yerine getirilmektedir. Temizlik, ilaçlama, yol açılması, imar ve planlama çalışmalarında bütünlük sağlanmaktadır" dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mahalle Muhtarlarına MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ çalışma yönetmeliği kitapçığı vererek birim çalışması hakkında açıklamalar bulundu.