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Vali Meral, açılışı yapılan e-sınav salonunu gezdi

Karaman'da, elektronik ortamda yapılması kararlaştırılan motorlu taşıtlar sürücü belgesi sınavları için e-sınav salonu açıldı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 10:58
Vali Meral, açılışı yapılan e-sınav salonunu gezdi

Karaman Valisi Fahri Meral, Atatürk İlkokulunda açılan e-sınav salonunda incelemelerde bulundu. Salon hakkında Meral'e bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, e-sınav salonunun sürücü adaylarına büyük kolaylıklar sağlayacağını, aynı anda 20 kişinin elektronik ortamda sınava gireceğini söyledi.

Vali Meral de gelişen ve değişen dünya şartlarında trafik güvenliğini sağlayacak daha nitelikli eğitim için çok yönlü sınav imkanı sağlayacak bir merkez olması yönüyle e-sınav salonunun yeniliklere kapı açacağını ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

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Vali Meral, açılışı yapılan e-sınav salonunu gezdi
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