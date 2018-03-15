Yozgat'ta mülteci çocuklar savaşın izlerini oyuncak yaparak unutuyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi ile AB tarafından finanse edilen SGDD-ASAM Yozgat Saha Ofisi ekipleri, Sosyal Hizmet Merkezi'nde 'Hünerli yumurcak bi dünya oyuncak' etkinliği gerçekleştirdi. Kentteki mülteci çocuklar, sosyal hizmet merkezinden destek alan çocuklarla birlikte eğlenceli ve mutlu bir gün yaşayarak savaşın izlerini az da olsa unutmaya çalıştılar. Sosyal hizmet merkezinden destek alan ve mülteci çocuklar, etkinlik sonunda yaptıkları oyuncakları birbirlerine hediye ederek dostluklarını pekiştirdiler.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Teoman Başal, "Sosyal hizmet merkezi olarak okul destek projesi kapsamında yürütmüş olduğumuz etkinlikte sosyal hizmet merkezinde ekonomik destek alan çocuklarımızla birlikte ilimizde mülteci ve sığınmacı olarak kalan çocuklarımızla birlikte kendi çocuklarımızı kaynaştırarak oyuncak yaparak birlikte etkileşim sağlamalarını hedefledik. Diğer bir amacımızda savaşın izlerini oyuncak yaparak tanışarak biraz da olsun çocukların hafızalarından silmeyi hedefledik. Burada bize yardımcı olan arkadaşlarla birlikte üniversiteden olsun ASAM'da görev yapan arkadaşlar olsun bu faaliyetleri yürütüyoruz. Çocuklar burada oyuncak yaparken birbirleriyle tanışma fırsatı buldular. Onlar artık bizim komşularımız, bizim arkadaşlarımız olduğu için çocuklarımıza birlikte yaşamanın artılarını, olumlu yönlerini göstermeyi hedefliyoruz. Onlarda artık bizden biri, bu etkinlikte çocuklarımız arasında olan kaynaşmanın uzun yıllar boyunca sürmesini planlıyoruz" dedi.

Afganistan'dan gelen Esma ve Selma Sediki etkinlikte oyuncak yaparak diğer arkadaşlarıyla kaynaştığını ve burada güzel vakit geçirdiklerini belirterek yeni arkadaşlıklar edindikleri için mutlu olduklarını söylediler.

Beyzanur Bozdağ ise, "Biz burada oyuncak yapıyoruz ve o oyuncakları arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Hiç tanımadığımız arkadaşlarımızla kaynaştığımız, tanıştığımız için çok mutluyuz. Onlarda artık bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Onlarla birlikte olmaktan keyif alıyoruz, arkadaşlığımızı ilelebet sürdüreceğiz" dedi. Yunus Emre Tüzüner de, "Biz burada yeni gelen arkadaşlarımızla tanıştık, kaynaştık. Diğer ülkelerden gelen arkadaşlarımızla oyuncak yaptık ve birbirimize verdik. Yeni dostluklar ediniyoruz, kaynaşıyoruz iyi ki de gelmişler" diye konuştu.