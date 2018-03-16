Kayseri çiçek bahçesi oldu

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından sonbaharda Kayseri'nin farklı noktalarına dikilen 1 milyon 330 bin bitki soğanı çiçeklenmeye başladı. Baharla birlikte açmaya başlayan çiçeklere ilave olarak 1 milyon 755 bin mevsimlik çiçekten 260 bin menekşe ve çuha Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Lisesi ve önü, Sümer Parkı, Emirgan Parkı, Havaalanı güzergahı, Aşık Veysel Bulvarı gibi bölgelerde dikildi. 1 milyon 495 bin adet petunya, kadife, sardunya, vapur, ipek gibi yazlık çiçekler ise nisan ayı itibari ile Kayserinin tüm park ve refüjlerine dikilecek.

Çiçeklerle Kayseri'nin güzelliğine güzellik katan Büyükşehir Belediyesi, bazı bölgelerde yeni konseptler de uyguluyor. Bazı kavşaklara konulan çiçekli bisikletler ve havaalanı yolundaki şelaleli çiçekler görenlerin dikkatini çekiyor.