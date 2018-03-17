Antrenmanda 30 dakika kitap keyfi

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün hentbol çalışmalarına katılan sporcular kitap okuma etkinliği düzenliyor. Hentbola yeni başlayan 2008-2009 doğumlu sporcular her antrenman öncesi 30 dakika kitap okuyor. Sporcular böylece kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Haftada üç gün antrenmana gelen sporcular ailelerinin de kontrolü ile seçtikleri kitapları salona getiriyorlar ve kütüphane sessizliğinde okuyor. Kitap okuma sonunda Hentbol Bölge Antrenörü Levent Kaya rastgele üç sporcusuna okuduğundan ne anladığını tüm arkadaşlarına özetlemesini istiyor.Sporcular bu şekilde dikkatli ve anlayarak kitap okuma alışkanlıklarını kazanmış oluyorlar. Levent Kaya "Spor hayatımızın bir parçası ve toplum olarak artık okumayan bir toplumuz 8-10 yaş grubu sporcularıma okumanın önemini anlatarak değil de bizzat uygulayarak öğretmeye çalışıyoruz, zamanla velilerimizde kitap okumanın çocuklar üzerinde ki önemini anlamaya başladılar ve bu konuda bizlere çok güzel olumlu yansımalar olmaya başladı. Çocuklarımız artık kendilerini dahi ifade edemez oldular kelime dağarcıkları çok az ve gün geçtikçe okumayan bir toplum olmaya başladık, hızlı gelişen teknoloji ve sosyal medya artık çocukların okuma alışkanlıklarını yok etme derecesine getirdi. Bu tür kitap okuma etkinlikleri sporcularımıza çok fayda sağlamaktadır" dedi.