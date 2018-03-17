Gençlik spor hentbol takımı Kayseri gençler şampiyonu

BUGÜN NELER OLDU

Kayseriyi deplasmanlı Türkiye 2. Ligi'nde temsil eden Kayseri Gençlik Spor Hentbol Takımı alt yapıda da başarıdan başarıya koşuyor. Kulüplü küçükler ve yıldız erkekler Kayseri Şampiyonluğu'ndan sonra bu hafta oynanan kulüplü genç erkekler Kayseri Şampiyonluğunda da ipi göğüsleyen Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Spor Kulübü oldu. En son oynadığı iki maçtan da Spor A.Ş Spor Kulübünü 41-27 ve 40-29 gibi skorlarla yenen Gençlik Spor geçtiğimiz yıl da olduğu gibi bu yılda Kayseri Şampiyonluğunu göğüsleyen kulüp oldu.