‘İki sağlık ocağı daha yaptıracağız’

BUGÜN NELER OLDU

TalasBelediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Talas'ta bulunan sağlık merkezlerini ziyaret ederek çalışanlarının gününü kutladı. Başkan Palancıoğlu, ilk olarak Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Sami Yapıcı Sağlık Ocağını ziyaret etti. Palancıoğlu Sami Yapıcı Sağlık Ocağının restorasyonunu yaptırarak yepyeni bir görünüme kavuşacağının müjdesini de verdi. Palancıoğlu "Mevlana Mahallesine 2 tane sağlık ocağı daha kazandıracağız. Bahçelievler Mahallesine 112 Acil yapacağız" dedi.