Kanallar ıslah ediliyor

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Kocasinan'ı baştan aşağıya modernize ederken, ilçenin altyapısını da geleceğe hazırlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi'ndeki Sobalılar mevkiinde taşkın koruma kanallarında devam eden çalışmalarını inceledi. İnceleme sırasında bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla bölgeyi daha modern bir çevre görünümüne kavuşturacaklarını vurguladı.Çolakbayrakdar, ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarının hava şartlarına göre devam ettiğini belirterek, "Çalışmalar kapsamında Beyazşehir Mahallesi'nde bir yandan çevre düzenleme çalışması yaparken, diğer yandan ise taşkın koruma kanallarını ıslah edip, daha yaşanabilir mekânlar oluşturuyoruz. Çalışmalarımızın sonunda buraları daha modern bir çevre görünümüne kavuşturacağız ve daha sağlıklı bir ulaşım sağlayacağız. Çalışmalarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Çolakbayrakdar, çevre açısından tehlike arz eden kanalların, ıslah edilerek daha güvenli ve daha modern bir çehreye kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.