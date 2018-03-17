Mehmet UZEL: Göstermelik hayvan sevmeyin

BUGÜN NELER OLDU

Bazı insanlar göstermeliktir. Sosyal medyada paylaştığı özlü sözlerinden, ders niteliğindeki deyimlerin, sevgi sözcüklerinin hiç biri kendileri için geçerli değildir.Paylaşırlar, başkalarından beklerler.Kendileri yine bildiğini okur. Hayvan sevdiğini sanan bazı hayvanseverlerde öyle. O tiplerin sevgisi gelip geçicidir. Hercaidir.Kayseri'de bağ evlerine aldıkları hayvanları mevsimlik severler. Sonra hooop sokağa. Ama söze, eleştiriye geldi mi de mangalda kül bırakmazlar.Kayserimiz de meşhur bağ evlerine özellikle eylül-ekim aylarında buralara başı boş hayvanlarla doludur. Artık Benimde yönetimde olduğum KAYSEHAKDER Kayseri Hayvansever Derneği, olarak sokaktaki kedi-köpeklerin bakımına zor yetişiyoruz.Kayseri'de Kocasinan Belediyesi Başta Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı kutlamak isterim. Geçenler Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç'ı ziyaret ettim. Sokak Hayvanları için çok güzel projelerden bahsetti. Hatta parklara kuşlar için çok güzel ağaçtan yuvalar yaptırdıklarını söyledi. Havaların çok güzel gitmesine rağmen doğa beslemelerine devam ettiklerini anlattı.Melikgazi Belediyesi'ne de haksızlık edemem Sayın Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sokak hayvanları için yeni toplama aracı ve ambulanslar yaptırdı.Kayseri'de hayvanseverlerin en büyük şansı hayvansever valimiz Süleyman Kamçı ve eşleri Ayşe Kamçı'nın olması, Bunun yanında Melikgazi Kaymakamı Erkan Yırıkta hayvan sever olması bizleri son derece mutlu ediyor...Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik Hayvan sevmemesine rağmen bana söz verdi yeni bir barınağın yapılacağını geçenler Kayseri Molu Hayvan Barınağına beraber gittik yavru köpekleri görünce;" bunları üşütmeyin" demesi içinde hayvan sevgisi olduğu kanısına vardım.Kayseri'de belediyeler kedi ve köpekler için kısırlaştırma seferberliği başlatmalarını, kısırlaştırmazsak ciddi bir havyan artışı olacak. Bu konuda Veteriner hekimleri Odasından da bu konuda destek bekliyoruz. Özellikle bağa göçme zamanı hayvanları yazlık değil ömürlük sevmelerini bekliyoruz.Kayseri Kayhakder Derneği BaşkanıNilgün Üzel de dertli. Üzel diyor ki; "Köpekalmak isteyenler barınağımızdan alsınlar. Aşıları, kısırlaştırmaları ve kontrolleri yapılan bu köpeklerin alınması diğer köpeklere de iyilik anlamına geliyor. Barınaktan sahiplenilirse çok memnun oluruz." Üzel,"Sözleşme imzalıyoruz. Eğer bakım ve beslenmesinde eksiklik tespit edersek hayvanı geri alıyoruz" dedi.Göstermelik hayvan sevmeyin... BIRAKACAKSANIZ DA LÜTFEN ALMAYIN...