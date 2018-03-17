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Melikgazi Belediyespor şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Melikgazi Belediyespor şampiyon oldu
2017-2018 voleybol sezonu Kulüplü Midi Erkekler voleybol liginde Melikgazi Belediyespor Şampiyon oldu. Dereceye giren takımlar: 1.Melikgazi Belediyespor (B), 2.Simge Elektronik Şahinspor, 3.Melikgazi Belediyespor (A).Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle kupa töreninde sonra şunları söyledi.'Şampiyon ve dereceye giren Takımlarımızı kutluyorum. 2 takımla temsil edilecek olan midi takımlarımızdan Şampiyon takım Melikgazi Belediye spor 5-12 Haziran tarihleri arası direkt Türkiye Finaline katılacak, 2. olan takımımız Simge Elektronik Şahin Spor 03-06 Mayıs Tarihleri arasında Türkiye Şampiyonası Gruplarında Kayseri'yi temsil edeceklerdir. Melikgazi Belediyespor ve Simge Elektronik Şahinspor'a Başarılar diliyorum" dedi.
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Melikgazi Belediyespor şampiyon oldu
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