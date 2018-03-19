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Kayseri'deki televizyon hırsızı güvenlik kameralarına takıldı

Kayseri'de gece iş yerine giren hırsız, bir dakika içinde aldığı televizyonla kaçan hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 11:25
Kayseri'deki televizyon hırsızı güvenlik kameralarına takıldı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yenipervane Mahallesi Atlas Caddesi'nde bulunan Şimşek apartmanında 8 Mart tarihinde meydana gelen olayda, apartmanın etrafında dolanan kapüşonlu, eldivenli bir kişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bina etrafında bir süre dolanan hırsız, girdiği bir iş yerinden bir dakika kadar oyalandıktan sonra elindeki televizyon ile yine güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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Kayseri'deki televizyon hırsızı güvenlik kameralarına takıldı
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